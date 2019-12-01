Atacan abejas a personas en el Centro Histórico de Colima; hay 3 heridos

Atacan abejas a personas en el Centro Histórico de Colima; hay 3 heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 14:28:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Colima, Colima, a 8 de septiembre de 2025.- Según el reporte de de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, después de que fueron atacadas por abejas en el jardín Libertad del Centro Histórico de Colima.

Testigos que presenciaron el ataque, llamaron al número de emergencias para pedir apoyo tras el ataque de los insectos, por lo que al lugar acudieron elementos de la UEPC.

En el sitio encontraron una persona inconsciente adentro de una de las fuentes del jardín, la cual fue llevada a un hospital, para recibir la atención médica necesaria.

También, dos personas más fueron atendidas por las picaduras de las abejas, pero no fue necesario trasladarlas a un nosocomio, debido a que no era de gravedad.

Con la finalidad de controlar el enjambre, la zona fue acordonada y se pidió a la ciudadanía tomar rutas alternas, así como evitar pasar por el área.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mediante acuerdo reparatorio y restituye inmueble a su propietario en Nocupétaro, Michoacán
Destruyen plantío de hierba verde en Tuzantla, Michoacán
Detienen a sacristán por extorsionar a sacerdote en Morelia, Michoacán
Atacan abejas a personas en el Centro Histórico de Colima; hay 3 heridos
Más información de la categoria
Se suicida en sus oficinas capitán de la Marina, pieza clave en red millonaria de huachicol fiscal; se destapa cloaca de corrupción en aduanas, liderada por sobrinos del Secretario de Marina de AMLO
Detienen a sacristán por extorsionar a sacerdote en Morelia, Michoacán
Detienen a viuda e hija de ex líder criminal de Tláhuac: Heredó a su familia su negocio delictivo
Anuncia EEUU detención de 617 miembros de organización de Sinaloa y aseguramiento de miles de estupefacientes
Comentarios