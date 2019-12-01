Atacan abejas a personas en el Centro Histórico de Colima; hay 3 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 14:28:25

Colima, Colima, a 8 de septiembre de 2025.- Según el reporte de de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, después de que fueron atacadas por abejas en el jardín Libertad del Centro Histórico de Colima.

Testigos que presenciaron el ataque, llamaron al número de emergencias para pedir apoyo tras el ataque de los insectos, por lo que al lugar acudieron elementos de la UEPC.

En el sitio encontraron una persona inconsciente adentro de una de las fuentes del jardín, la cual fue llevada a un hospital, para recibir la atención médica necesaria.

También, dos personas más fueron atendidas por las picaduras de las abejas, pero no fue necesario trasladarlas a un nosocomio, debido a que no era de gravedad.

Con la finalidad de controlar el enjambre, la zona fue acordonada y se pidió a la ciudadanía tomar rutas alternas, así como evitar pasar por el área.