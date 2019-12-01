Atacan a tiros al periodista Óscar Merino en Oaxaca; recibe disparo en la cara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 07:43:34

Pinotepa Nacional, Oaxaca, a 18 de marzo 2026.- El periodista a Óscar Merino Ruiz fue agredido a tiros el pasado 16 de marzo, en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, el comunicador de 29 años y director del portal OM Noticias salió de un gimnasio ubicado sobre la calle 5 Poniente, en el barrio El Calvario, cuando fue sorprendido por un sujeto que le disparó a quemarropa en la cara.

Por lo anterior, el trabajador de la comunicación, quien se encontraba con su esposa, fue trasladado a un hospital en donde se le reporta grave.

Según las autoridades, en la escena del crimen quedó un auto Nissan Versa color azul, presuntamente propiedad de la víctima, así como un casquillo de bala calibre .40.

Por su parte, organizaciones de periodistas han manifestado su rechazo a este hecho de violencia y han exigido protección para Merino Ruiz, así como el esclarecimiento del caso.