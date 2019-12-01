FGR investiga incendio en Dos Bocas; hay cinco fallecidos: Claudia Sheinbaum

FGR investiga incendio en Dos Bocas; hay cinco fallecidos: Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 09:43:07
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Ciudad de México, 18 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga el incendio ocurrido en la refinería de Dos Bocas, que dejó un saldo de cinco personas fallecidas.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que, debido a la pérdida de vidas humanas, corresponde a la FGR realizar el peritaje para determinar las causas del siniestro.

Sheinbaum Pardo detalló que previo al incendio se registró una lluvia intensa, lo que habría provocado el derrame de hidrocarburos en cárcamos; posteriormente, por causas aún no precisadas, se originó el fuego.

Sobre las víctimas, indicó que solo una de ellas era trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que las otras cuatro pertenecían a una empresa externa. Añadió que también se revisa el sitio donde se encontraban al momento del incidente.

La presidenta aseguró que la refinería no sufrió daños estructurales y continúa operando con normalidad, ya que el incendio ocurrió en la zona exterior; no obstante, subrayó que las investigaciones siguen en curso para esclarecer lo sucedido.

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