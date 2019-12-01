Heroico rescate: agentes arriesgan su vida para salvar a mujer atacada por abejas en Puerto Vallarta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 08:32:18

Puerto Vallarta, Jalisco, 18 de marzo del 2026.- Elementos de la policía de Puerto Vallarta protagonizaron un acto heroico al rescatar a una mujer que era atacada por un enjambre de abejas en el camino viejo al Cantón.

De acuerdo con el reporte, los uniformados encontraron a la víctima tirada y pidiendo ayuda; al acercarse, detectaron que estaba cubierta por abejas, lo que representaba un alto riesgo tanto para ella como para los propios agentes.

Sin dudarlo, los policías utilizaron cubetas con agua y jabón para rociarla y dispersar el enjambre, maniobra que permitió ponerla a salvo, aunque durante la intervención recibieron múltiples picaduras.

Tras controlar la situación, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital regional, donde ingresó con decenas de picaduras y dificultades para respirar; posteriormente fue estabilizada por personal médico.

Los agentes también fueron reportados fuera de peligro, pese a las lesiones sufridas.

El subdirector operativo de la policía, Faustino Ruíz Carreño, informó que en los próximos días los elementos serán reconocidos por el comisario Eduardo Llanas por su intervención para salvar la vida de la mujer.