Díaz-Canel acusa a EU de amenazar diario a Cuba y advierte resistencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 08:42:36

La Habana, Cuba, 18 de marzo del 2026.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció a través de sus redes sociales que Estados Unidos mantiene amenazas constantes contra la isla, incluso con la intención de derrocar por la fuerza el orden constitucional.

En su publicación, el mandatario afirmó que Washington utiliza como argumento la crisis económica cubana, la cual ha sido provocada por décadas de presiones, sanciones y aislamiento.

Díaz-Canel también acusó que existen planes para intervenir en el país y apropiarse de sus recursos, propiedades y de la propia economía, a la que buscan “asfixiar” como parte de una estrategia de presión.

El presidente cubano calificó estas acciones como una “guerra económica” que afecta directamente a la población y la describió como un castigo colectivo contra el pueblo cubano.

Finalmente, advirtió que, ante cualquier escenario adverso, Cuba responderá con una resistencia firme frente a cualquier intento de agresión externa.