Muere joven motociclista tras perder el control en la Monterrey–Reynosa

Muere joven motociclista tras perder el control en la Monterrey–Reynosa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 07:43:47
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Monterrey, Nuevo León, 18 de marzo del 2026.- Un joven motociclista perdió la vida durante la madrugada de este miércoles tras sufrir un accidente en la autopista Monterrey–Reynosa, a la altura del municipio de Guadalupe.

El percance ocurrió alrededor de las 02:15 horas, cerca de la colonia Valle Soleado, donde la víctima, identificada como Eduardo Saúl Ramos Martínez, de 20 años, presuntamente perdió el control de su motocicleta.

De acuerdo con testigos, el joven habría intentado esquivar un vehículo que se le atravesó de forma repentina, pero al maniobrar terminó impactándose contra barreras viales de plástico.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar e intentaron brindarle atención médica; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Trascendió que momentos antes del accidente, el motociclista se encontraba reunido con otros bikers en una gasolinera cercana y se dirigía a su domicilio cuando ocurrió el hecho, a pocos metros del punto de reunión.

Elementos de la policía municipal acordonaron la zona, mientras agentes ministeriales y peritos realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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