Drones kamikaze y guerra real: el presunto interés del crimen organizado mexicano en conflicto Ucrania-Rusia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 08:16:23

Ciudad de México, 18 de marzo del 2026.- Mientras la comunidad internacional mantiene la atención en la guerra entre Rusia y Ucrania, una investigación periodística advierte sobre la posible presencia indirecta de grupos del crimen organizado mexicano en el conflicto, con fines de aprendizaje táctico.

De acuerdo con el periodista polaco Gregory Priolon, organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa estarían aprovechando el escenario bélico como un “laboratorio” para perfeccionar estrategias de guerra moderna.

Según el reporte difundido por el medio Intelligence Online, combatientes con presuntos vínculos al crimen organizado, incluidos sicarios y exmilitares, participarían en la zona con el objetivo de adquirir experiencia en combate real, especialmente en tácticas de guerra asimétrica.

El periodista señala que uno de los principales intereses de estos grupos no es ideológico, sino técnico, enfocado en el uso y perfeccionamiento de drones de combate tipo FPV (First Person View), también conocidos como drones kamikaze, los cuales han cobrado relevancia en el conflicto.

Priolon advierte además sobre la facilidad con la que se pueden adquirir componentes para la fabricación de estos dispositivos a través de plataformas globales de comercio electrónico, debido a vacíos regulatorios en distintas regiones del mundo.

De acuerdo con la investigación, piezas como motores, controladores de vuelo y otros insumos pueden ser enviados mediante servicios de paquetería convencional sin ser identificados como material potencialmente bélico, lo que permitiría su traslado a distintos puntos sin mayores restricciones.

El reportaje también detalla que el conocimiento adquirido en este tipo de conflictos podría trasladarse posteriormente a otros contextos, ya que el uso de drones permitiría a estos grupos fortalecer capacidades como vigilancia, espionaje táctico y ataques dirigidos.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de autoridades internacionales sobre la participación directa de integrantes de estos grupos en el conflicto; sin embargo, la investigación pone sobre la mesa preocupaciones sobre la posible transferencia de conocimiento militar hacia organizaciones criminales.