Catean penal en Uruapan, Michoacán; hallan armas blancas, teléfonos, pantallas, estupefacientes y dinero en efectivo

Catean penal en Uruapan, Michoacán; hallan armas blancas, teléfonos, pantallas, estupefacientes y dinero en efectivo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 08:46:14
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Uruapan, Michoacán, 18 de marzo del 2026.- Armas blancas, teléfonos celulares, pantallas, bocinas, diversas dosis de droga y más de 70 mil pesos en efectivo fue el resultado tras cateo en el Cereso Eduardo Ruiz de esta ciudad.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación la noche del martes, un centenar de elementos del Ejército Mexicano y las guardias Nacional y Civil arribaron a las instalaciones del referido penal con la finalidad de llevar a cabo un operativo.

Como resultado de dicha acción, informaron las autoridades fue el aseguramiento de armas blancas, teléfonos celulares, pantallas, bocinas, diversas dosis de droga y más de 70 mil pesos en efectivo.

Es de mencionar que no se informó sobre el aseguramiento de personas tras estos hechos.

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