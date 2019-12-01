Atacan a tiros a sujeto en calles de Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 09:44:47

Zamora, Michoacán, 10 de noviembre del 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital resultó Alejandro G., alias “El Calabozo”, miso que por casas desconocidas, fue atacado a balazos en calles de la colonia Salinas de Gortari, en esta ciudad de Zamora.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertadas de que sobre la calle Estaño, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Alejandro, mismo que presentas múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego, situación por la que fue llevado a un hospital.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.