Atacan a tiros a joven en García, Nuevo León; lo impactaron 7 veces pero sobrevivió

Atacan a tiros a joven en García, Nuevo León; lo impactaron 7 veces pero sobrevivió
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 07:37:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

García, Nuevo León, 8 de enero del 2026.- Tras ser atacado a tiros en calles del municipio de García, Nuevo León, un joven resultó herido con siete balazos, mismos a los que sobrevivió luego de ser trasladado a un hospital.

El lesionado fue identificado de manera extraoficial como Kevin Jonathan Rosales, de 26 años de edad, quien fue atacado directamente sobre la calle Hacienda San Pablo, en la colonia Hacienda del Renacimiento.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área.

Momentos más tarde hicieron acto de presencia agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y comenzaron con las investigaciones para esclarecer el ataque armado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En cuatro años, en Michoacán disminuyó casi 70% cifras de homicidios: SSP
Estrellan tráiler robado contra caseta de Tepoztlán; criminales huyen a pie y abandonan al chófer
Vuelca tráiler en Zitácuaro, Michoacán
Cae sujeto que atropelló a su pareja tras una discusión en Monterrey
Más información de la categoria
En cuatro años, en Michoacán disminuyó casi 70% cifras de homicidios: SSP
Homicidio de Carlos Manzo fue planificado con dos agresores; García Harfuch revela nuevos detalles del caso
Avanzan investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo: García Harfuch
Cae sujeto que atropelló a su pareja tras una discusión en Monterrey
Comentarios