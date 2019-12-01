Atacan a tiros a joven en García, Nuevo León; lo impactaron 7 veces pero sobrevivió

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 07:37:51

García, Nuevo León, 8 de enero del 2026.- Tras ser atacado a tiros en calles del municipio de García, Nuevo León, un joven resultó herido con siete balazos, mismos a los que sobrevivió luego de ser trasladado a un hospital.

El lesionado fue identificado de manera extraoficial como Kevin Jonathan Rosales, de 26 años de edad, quien fue atacado directamente sobre la calle Hacienda San Pablo, en la colonia Hacienda del Renacimiento.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área.

Momentos más tarde hicieron acto de presencia agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y comenzaron con las investigaciones para esclarecer el ataque armado.