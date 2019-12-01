Asume Querétaro la Coordinación de la Zona Occidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 13:03:00

Querétaro, Querétaro, 10 de diciembre del 2025.- El estado de Querétaro fue nombrado para encabezar la Coordinación de la Zona Occidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para el periodo 2025–2027, durante la Asamblea Nacional Extraordinaria 2025.

Con ello, las autoridades de la entidad reafirmaron su compromiso de fortalecer la coordinación con las entidades federativas y la federación, a fin de contribuir al desarrollo de un Sistema Penitenciario Nacional más eficiente, articulado y humano.

Durante la sesión virtual, se informó sobre la colaboración interinstitucional que Querétaro impulsa al interior de la Zona Occidente, particularmente en el acuerdo para realizar traslados voluntarios de mujeres privadas de la libertad entre los estados que integran la región.

En la reunión participaron autoridades y representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).