Asesinan en Morelos al millonario heredero del “Pollo Loco” que se unió al crimen por “adrenalina”: Pasó 7 años en prisión y estaba en lista de la muerte de Sinaloa

Cuernavaca, Mor., a 16 de agosto de 2025.- Camilo Ochoa Delgado alias “El Alucín”, heredero del emporio “El Pollo Loco” que figuraba en una lista de personajes públicos bajo amenaza de muerte por supuesto vínculos con la delincuencia organizada, fue asesinado a balazos este sábado en el municipio de Cuernavaca, Morelos.

Camilo Ochoa, cuyo tío y padre fundaron la cadena “El Pollo Loco” en Guasave, Sinaloa, un negocio que volvió millonaria a su familia, fue hallado muerto en el baño de un inmueble en Lomas de Cuernavaca, donde habría intentado refugiarse. Los asesinos dispararon a través de la puerta cerrada, acertando varios tiros en la humanidad de Ochoa.

Camilo Ochoa, de 43 años, era hijo y sobrino de los fundadores de “El Pollo Loco” en Guasave, Sinaloa, un negocio que en los años ochenta y noventa convirtió a su familia en una de las más acaudaladas del noroeste del país. Sin embargo, pese a haber crecido rodeado de lujos, decidió vincularse con el Cártel de Sinaloa en 2014, donde llegó a desempeñarse como jefe de plaza en Mazatlán y colaborador de Dámaso López Núñez, “El Licenciado”.

A decir de él mismo, la “adrenalina” de sus primeros secuestros para el crimen organizado, lo hizo entrar al negocio delictivo de la mano del poderoso Cártel de Sinaloa.

Camilo Ochoa también se jactaba de ser un traficante independiente con ligas en Colombia, pero su detención en 2015 y una sentencia de 7 años de prisión lo hicieron salirse del negocio, según su versión.

A raíz del estallido de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa en el año 2024, su nombre apareció junto con el decenas de personajes públicos que poco a poco han sido asesinados. En los primeros meses de 2025, Ochoa fue acusado en volantes lanzados desde avionetas en Culiacán de mantener vínculos con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, acusaciones que negó.

Paralelamente, al menos cinco sucursales de El Pollo Loco en Nuevo León fueron atacadas con bombas incendiarias, en lo que autoridades presumen fueron represalias relacionadas con su figura pública.

