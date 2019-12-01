Asesinan a taxista en su domicilio de Tlalpujahua, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 16:41:07

Tlalpujahua, Michoacán, a 4 de agosto de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre de oficio taxista, fue ultimado a balazos en el interior de su domicilio en la tenencia De Francisco Reyes en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar habían asesinado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quien a tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Arturo R., de 39 años, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.