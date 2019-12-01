Asesinan a taxista en su domicilio de Tlalpujahua, Michoacán 

Asesinan a taxista en su domicilio de Tlalpujahua, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 16:41:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tlalpujahua, Michoacán, a 4 de agosto de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre de oficio taxista, fue ultimado a balazos en el interior de su domicilio en la tenencia De Francisco Reyes en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar habían asesinado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quien a tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Arturo R., de 39 años, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operativos de seguridad se intensifican en zonas rurales de Morelia  para evitar que sean corredor de actividades lícitas 
Hombre resulta herido de bala cuando le robaron su camioneta en la de Occidente
Asesinan a taxista en su domicilio de Tlalpujahua, Michoacán 
Ocho valorados en fuerte accidente en Bernardo Quintana 
Más información de la categoria
Estaba en la comodidad de su casa cuando ingresaron hombres armados y lo ultimaron; ocurrió en Jacona, Michoacán
Capturan a sujeto que habría violado a una joven con discapacidad en Ario, Michoacán
Más de 400 ciclistas llegará a Epitacio Huerta para reto deportivo: Sectur
Invertirá Siemens 700 millones en planta de Corregidora, Querétaro
Comentarios