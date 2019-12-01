Capturan en Cuernavaca a presunto implicado en homicidio de regidor Gabriel Rivas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 20:00:28

Cuernavaca, Morelos, a 11 de noviembre de 2026.- Un nuevo avance en las investigaciones por el asesinato del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, se registró con la detención de Ricardo Alejandro “N”, señalado por su probable participación en el crimen ocurrido el pasado 4 de noviembre en Morelos.

La captura fue realizada por elementos de la Fiscalía General del Estado durante un operativo efectuado en la colonia Vicente Estrada Cajigal, específicamente en la calle Bugambilias, donde también se llevó a cabo un cateo en un inmueble.

Durante la intervención, las autoridades localizaron un arma de fuego y una motocicleta, objetos que fueron asegurados para determinar si guardan alguna relación con el homicidio del funcionario municipal.

Después de su detención, el señalado fue trasladado al penal de Atlacholoaya, donde quedó a disposición de un juez y deberá enfrentar una audiencia inicial en la que se definirá su situación jurídica.

Gabriel Rivas Ríos fue asesinado a balazos la tarde del 4 de noviembre, cuando circulaba en un automóvil azul por la avenida Ejido, en la colonia Ejidos de Acapatzingo. En ese punto fue interceptado por sujetos armados y atacado a tiros; cuando llegaron los servicios de emergencia, ya había perdido la vida.

Horas antes de la agresión, el regidor había acudido al Tribunal de Justicia Administrativa para solicitar información sobre los permisos concedidos por el Ayuntamiento a la empresa Portenta Alto Verde, relacionados con el desarrollo inmobiliario La Cazahuatera.

La Fiscalía estatal mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer el móvil del asesinato y establecer si existe alguna relación entre las actividades políticas y sociales del regidor y el ataque en su contra.

El detenido se presume inocente mientras no exista una sentencia judicial que determine su responsabilidad.