Se incendia una vivienda presuntamente abandonada en Celaya, Guanajuato

Se incendia una vivienda presuntamente abandonada en Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 19:16:25
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Celaya, Guanajuato, a 11 de noviembre de 2026.- La tarde de éste miércoles se registró el incendio de una casa presuntamente abandonada en la calle Acapulco del Barrio del Zapote lo que volvió a provocar el despliegue del Cuerpo de Bomberos de Celaya. 

El llamado de alerta de vecinos al ver salir el humo y posteriormente fuego, se generó a través de la línea de emergencia 911 poco después de las 14:00 horas.

Del suceso trascendió de manera extraoficial en la zona, que solo se registraron daños materiales sin embargo se espera un parte oficial al respecto, ya que una hora después de los hechos y de que personal de Bomberos y Protección Civil trabajaron en el sitio del siniestro, el director de esta dependencia Salomón Ocampo Mendoza, manifestó que no contaba con información.

Cabe mencionar que el lunes pasado el cuerpo de bomberos trabajaron varias horas para sofocar el fuego que consumió una bodega en la comunidad Los Mancera.

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