Policía Morelia lo detiene por faltas de tránsito en la colonia Isaac Arriaga; traía moto robada

Policía Morelia lo detiene por faltas de tránsito en la colonia Isaac Arriaga; traía moto robada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 19:26:34
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Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2026.- Elementos de la Policía Morelia detuvieron a un sujeto que circulaba en una moto sin casco y sin placa, el vehículo que tripulaba era robado.

Al respecto se informó que agentes de la Policía Morelia llevaban a cabo operativos de vigilancia y prevención del delito.

En un momento determinado, en la colonia Isaac Arriaga detectaron a un individuo que conducía una moto sin casco y sin placa, situación por la que se le marcó el alto.

El sujeto bajó de la moto e intentó huir a pie sin embargo fue detenido, la motocicleta que conducía era robada por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

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