Aseguran y desmantelan otro laboratorio clandestino en el estado de Querétaro

Aseguran y desmantelan otro laboratorio clandestino en el estado de Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 08:47:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Marqués, Querétaro, a 26 de septiembre 2025.- En una semana, autoridades federales, desmantelaron dos laboratorios clandestinos en zonas limítrofes entre los estados de Querétaro y Guanajuato, y los municipios de El Marqués y Colón.

Se informó que a solo tres kilómetros de distancia del primer laboratorio clandestino inhabilitado, se localizó el segundo, en donde se estaban elaborando drogas sintéticas.

De acuerdo a la información oficial, se aseguraron mil 790 litros y 528 kilos de sustancias químicas, las cuales presuntamente las utilizarían para la elaboración de la droga, así como tres destiladores metálicos y tres reactores metálicos.

De este segundo aseguramiento el cual fue realizado por fuerzas federales que realizaban patrullajes de vigilancia y de reconocimiento, se desconoce si se realizó alguna detención.

El lugar, quedó asegurado por parte del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, así como de la Guardia Nacional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran huachicol en Querétaro
Puebla: rescatan a 10 jóvenes reclutados por crimen organizado con falsas ofertas de empleo; 2 siguen desaparecidos
Detienen a 4 en posesión de armas largas y vehículos robados en Sinaloa; dos son menores
En Morelia, Michoacán: Detienen a dos, aseguran 904 dosis de sustancias ilícitas y equipo táctico
Más información de la categoria
Puebla: rescatan a 10 jóvenes reclutados por crimen organizado con falsas ofertas de empleo; 2 siguen desaparecidos
"Negociación fuera de la ley nunca": Claudia Sheinbaum rechaza reunirse con Ricardo Salinas Pliego para tratar sus deudas con el SAT
Jornada violenta en Sinaloa deja al menos 4 muertos y dos menores heridos; hay un elemento ministerial fallecido
En septiembre se registra el día con menos homicidios en los últimos 7 años en México
Comentarios