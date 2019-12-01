Aseguran y desmantelan otro laboratorio clandestino en el estado de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 08:47:45

El Marqués, Querétaro, a 26 de septiembre 2025.- En una semana, autoridades federales, desmantelaron dos laboratorios clandestinos en zonas limítrofes entre los estados de Querétaro y Guanajuato, y los municipios de El Marqués y Colón.

Se informó que a solo tres kilómetros de distancia del primer laboratorio clandestino inhabilitado, se localizó el segundo, en donde se estaban elaborando drogas sintéticas.

De acuerdo a la información oficial, se aseguraron mil 790 litros y 528 kilos de sustancias químicas, las cuales presuntamente las utilizarían para la elaboración de la droga, así como tres destiladores metálicos y tres reactores metálicos.

De este segundo aseguramiento el cual fue realizado por fuerzas federales que realizaban patrullajes de vigilancia y de reconocimiento, se desconoce si se realizó alguna detención.

El lugar, quedó asegurado por parte del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, así como de la Guardia Nacional.