Aseguran vehículo con reporte de robo en Lagunillas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 15:40:40

Lagunillas, Michoacán, 25 de octubre de 2025.- Un vehículo con reporte de robo fue localizado y asegurado por elementos de la Policía Municipal durante un operativo de vigilancia en la comunidad de El Correo.

De acuerdo con el informe oficial, los uniformados realizaban recorridos preventivos en las inmediaciones de una zona conocida como la fábrica limonera, cuando detectaron un automóvil aparentemente abandonado de color gris. Al acercarse para verificar la situación, observaron que la unidad presentaba daños en la parte frontal y signos de desmantelamiento.

Tras revisar el número de serie, los agentes confirmaron que se trataba de un Nissan Tsuru modelo 2024 con reporte vigente de robo. Ante el hallazgo, el vehículo fue asegurado y trasladado en grúa al corralón municipal.

Posteriormente, la unidad fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, instancia que continuará con las investigaciones para determinar la procedencia del automóvil y dar con los responsables del ilícito.