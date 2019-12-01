Aseguran mini refinería y 400 mil litros de combustible en Tequisquiapan, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 08:54:44
Tequisquiapan, Querétaro, 30 de septiembre del 2025.- Un predio que aparentemente fungía como recicladora y el cual lo utilizaban como refinería clandestina de hidrocarburo, ubicado en la comunidad de La Trinidad en el municipio de Tequisquiapan, fue asegurado por autoridades, luego de varios reportes, por la presunta actividad ilícita que se realizaba.

Fue a través de la línea de emergencias 911, en donde se reportó el fuerte olor a combustible, por lo que de inmediato autoridades de la FGR, comenzaron con las investigaciones y posteriormente con una orden de cateo, ingresaron al lugar.

Al fondo del inmueble, se encontraba una bodega, la cual la utilizaban como mini refinería de hidrocarburos, ya que contaba con todo el equipo para realizar el refinamiento, también se localizaron tanques abastecidos los cuales fueron asegurados.

Fueron cerca de 400 mil litros de hidrocarburo, lo que aseguraron las autoridades de las tres órdenes de gobierno, quienes arribaron a tomar conocimiento.

Noventa Grados
