Aseguran más de 800 dosis de estupefacientes y detienen a una persona en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 11:52:46

Morelia, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo, girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, aseguró más de 800 dosis de metanfetamina y detuvo a una persona.

Sobre el particular se informó que con base en acciones efectuadas por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo permitieron solicitar y obtener de un Juez de Control la respectiva orden de cateo, misma que fue cumplimentada en un inmueble de la calle Irineo Paz, Colonia Riva Palacios.

La diligencia fue efectuada por personal de la Policía de Investigación (PDI) y la Unidad Canina (K9), que aseguró 79 bolsas de plástico con sustancia granulosa cristalina con características de la metanfetamina, equivalente a 875 dosis, así como otra bolsa plástica con vegetal verde seco con características de la marihuana, equivalente a 6.6 dosis.

En el lugar fue detenido Juan Manuel “N”, quien junto con el narcótico quedó a disposición del Ministerio Público para que se resuelva su situación jurídica.

Durante el operativo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Policía de Morelia brindaron seguridad perimetral.