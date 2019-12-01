Aseguran más de 58 mil litros de combustible y detienen a tres en el Edomex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 13:15:41

Jiotepec, Estado de México, a 8 de septiembre 2025.- Personal de la Guardia Nacional (GN) aseguró 58 mil 500 litros de gasolina sobre el Arco Norte, durante una inspección a tractocamiones.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad federal, el operativo se realizó a la altura del municipio de Jiotepec, Estado de México, en donde detuvieron a tres sospechosos.

“En Jilotepec, en el libramiento Arco Norte, elementos de la Guardia Nacional, al realizar una inspección a tres camiones tipo cisterna, detuvieron a tres personas y aseguraron 58 mil 500 litros de gasolina”, se apuntó en el comunicado de prensa de acciones relevantes del 5 al 7 de septiembre.

Además, en el informe se mencionó que en los municipios de Tlalnepantla, Atizapán, Nicolás Romero, Ecatepec y Tecámac, fuerzas federales detuvieron a seis personas, entre ellas una de nacionalidad extranjera; así como el decomiso de una escopeta de fabricación artesanal, tres armas cortas, tres cargadores, 15 cartuchos y diversas dosis de drogas.