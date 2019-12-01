Aseguran más de 300 kilos de estupefacientes escondidos en tráiler en Baja California; hay dos detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 14:28:46
Mexicali, Baja California, a 15 de agosto 2025.- Personal de seguridad federal logró asegurar 327 kilogramos de un estupefaciente sintético y detuvo a dos personas, durante un operativo en Tecate, Baja California.

De acuerdo con información oficial, agentes de la Guardia Nacional localizaron el cargamento de cocaína oculto en un doble fondo dentro de la caja de un tráiler.

Se dio a conocer que la incautación se realizó en el puesto de seguridad estratégico "Centinela", en donde los elementos de la corporación dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) encontraron anomalías en las paredes del área de carga del tractocamión.

Los guardias nacionales llevaron a cabo una revisión en la que removieron unas hojas de madera utilizadas para ocultar la droga.

Por lo anterior, el chofer y su copiloto, así como la carga ilícita y el tráiler fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

