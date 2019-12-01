Aseguran estupefacientes en LC, Michoacán; inician investigación 

Aseguran estupefacientes en LC, Michoacán; inician investigación 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 09:21:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 4 de noviembre 2025.- Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) en su Fiscalía Federal de Michoacán, dio inició a carpetas de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables de un delito contra la salud derivado del aseguramiento de un enervante vegetal.

Sobre el particular se informó que elementos del Ejército Mexicano y Policía Municipal, con base en los constantes recorridos de prevención y vigilancia, se constituyeron sobre un camino de terracería localizado sobre la costa de la localidad de Chuquiapan, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, donde aseguraron 13 kilos 865 gramos de marihuana distribuida en bolsas de plástico y depositadas en tres embarcaciones en estado de abandono, sin matrículas visibles.

La droga y las embarcaciones fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación quien integra la carpeta de investigación correspondiente a efecto de deslindar responsabilidades penales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a segundo presunto implicado en doble homicidio ocurrido en Pátzcuaro, Michoacán 
Ataque armado en Tepito, Ciudad de México, deja una persona muerta y un herido
Aseguran estupefacientes en LC, Michoacán; inician investigación 
Vinculan a proceso a chofer del servicio público de Morelia, Michoacán por posesión de arma de fuego
Más información de la categoria
Gobernador bajo sospecha: Filtraciones militares y la DEA salpican directamente a la familia de Ramírez Bedolla; crimen habría financiado su campaña
Libre tránsito en autopistas de Michoacán; Segob mantiene atención permanente
Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, la elegida por el Movimiento del Sombrero para encabezar Uruapan
Claudia Sheinbaum presenta Plan Michoacán; promete acciones concretas contra la inseguridad
Comentarios