Aseguran estupefacientes en LC, Michoacán; inician investigación 

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 4 de noviembre 2025.- Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) en su Fiscalía Federal de Michoacán, dio inició a carpetas de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables de un delito contra la salud derivado del aseguramiento de un enervante vegetal.

Sobre el particular se informó que elementos del Ejército Mexicano y Policía Municipal, con base en los constantes recorridos de prevención y vigilancia, se constituyeron sobre un camino de terracería localizado sobre la costa de la localidad de Chuquiapan, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, donde aseguraron 13 kilos 865 gramos de marihuana distribuida en bolsas de plástico y depositadas en tres embarcaciones en estado de abandono, sin matrículas visibles.

La droga y las embarcaciones fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación quien integra la carpeta de investigación correspondiente a efecto de deslindar responsabilidades penales.