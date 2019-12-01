Sheinbaum se reúne con Trump y Carney en sorteo del Mundial 2026; busca mejorar cooperación comercial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 18:17:43

Washington D. C., Estados Unidos, a 5 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, Donald Trump y Mark Carney, respectivamente, durante el sorteo del Mundial de Futbol de 2026.

A través de redes sociales, la mandataria mexicana informó que el encuentro fue excelente” y subrayó la relevancia de la Copa Mundial 2026 como un espacio de encuentro entre los tres países sede.

Asimismo, indicó que aprovecharán esta coyuntura para trabajar en equipo temas de comercio, inversión y colaboración regional.

“Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026… y de la buena relación que tenemos”, comentó la jefa del Ejecutivo federal en su cuenta oficial de X.

Durante su intervención en el sorteo la gobernante señaló que la colaboración económica y comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, especialmente en el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), será una prioridad en los próximos meses.