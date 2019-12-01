Será permanente el operativo alcoholímetro por fiestas decembrinas: Felifer Macías

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 18:57:01
Querétaro, Querétaro, a 5 de diciembre 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera señaló que durante la temporada decembrina, se fortalecerán los operativos de alcoholimetría y de control de inspección vehicular.

“Serán ya de manera permanente todos los días, estamos hablando que se realizarán los días lunes y martes de manera itinerante, en horarios de 07:00 de la mañana a las 11:00 de la mañana, los días martes de 01:00 de la tarde a las 5:00 de la tarde y a partir del miércoles en los horarios que ya hemos venido realizando, serán vespertinos, pero tambien nocturnos que se pueden prolongar hasta las 06:00 de la mañana”, dijo.

Señaló que los alcoholímetros serán durante toda la semana, en diferentes horarios, desde la mañana hasta la madrugada, y afirmó que se tienen múltiples puntos de alcoholimetría y en algunos lugares se instalarán hasta cuatro puntos para implementar el dispositivo.

Además hizo un llamado a la responsabilidad social, para que los ciudadanos no manejen vehículos una vez vez que hayan ingerido bebidas embriagantes, para de esta manera cuidarnos entre todos.

