Aseguran arsenal en la localidad Loma de los Hoyos en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 17:52:07
Apatzingán, Michoacán, a 17 de agosto de 2025.- Como resultado de las acciones del despliegue Operación Apatzingán, las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron armamento en la localidad de Loma de los Hoyos. 

Sobre el particular se informó que día fusiles de asalto fueron localizados cuando el personal de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaban patrullajes de reconocimiento sobre la comunidad mencionada. 

Los agentes policiales y castrenses además de encontrar las armas largas, que estaban abandonadas, tambien hallaron 380 cartuchos útiles así como 10 cargadores calibre 7.62X39 milímetros y dos más para calibre .223 milímetros. 

El armamento fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Noventa Grados
Aseguran arsenal en la localidad Loma de los Hoyos en Apatzingán, Michoacán
