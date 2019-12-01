Aseguran armas y un vehículo en la localidad El Moreno de Villamar, Michoacán 

Aseguran armas y un vehículo en la localidad El Moreno de Villamar, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 17:25:22
Villamar, Michoacán, a 23 de diciembre de 2025.- Como resultado de las acciones del Plan de Operaciones "Paricutín", agentes de la Guardia Nacional, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, localizaron en calidad de abandono un vehículo, armas y cartuchos útiles.

Sobre el particular se informó que los efectivos de la ley llevaban a cabo patrullajes de vigilancia y prevención del delito en las inmediaciones de la localidad El Moreno, municipio de Villamar.

En un momento determinado los uniformados localizaron 4 armas de fuego largas; 22 cortas; 8 cargadores y un vehículo.

Finalmente lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

