Aseguran 950 dosis de estupefaciente y detienen a dos personas en colonia Ventura Puente de Morelia

Morelia, Michoacán, 15 de agosto del 2025.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN) de la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos de Alto Impacto y con apoyo del binomio canino K9, se logró el aseguramiento de 950 dosis de sustancia ilícita y la detención de dos personas.

Sobre el particular se informó que derivado de trabajos de investigación relacionados en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, el Ministerio Público solicitó ante el Juez de Control la orden de cateo, misma que fue otorgada y ejecutada en un domicilio ubicado en la calle Lago de Tequesquitengo, colonia Ventura Puente.

En el lugar fueron aseguradas diversas bolsas que contenían un total de 950 dosis de metanfetamina, y se logró la detención de José Francisco “N”, de 31 años de edad, y Ana Laura “N”, de 44 años, presuntos responsables de delitos contra la salud.

Durante la diligencia se contó con el apoyo de elementos de la Policía Morelia, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad perimetral para garantizar el desarrollo de la actuación ministerial.

Las personas detenidas y la droga asegurada fueron puestas a disposición del Ministerio Público para que se resuelva su situación jurídica conforme a derecho.