Aseguran 8 mil litros de huachicol en Paraíso, Tabasco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 14:22:03

Paraíso, Tabasco, a 19 de enero 2026.- Personal de seguridad federal aseguró aproximadamente 8 mil litros de hidrocarburo, presuntamente robado, también conocido como huachicol, en el municipio de Paraíso, Tabasco.

De acuerdo con información oficial, el decomisó se llevó a cabo en un operativo conjunto de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) en una vivienda ubicada en la Flores Tercera Sección, zona de Isla Rebeca.

Según los habitantes de la zona el cateo duró varias horas.

El combustible asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes; no obstante, no se reportaron detenciones.

Cabe señalar que, durante el fin de semana se había detectado presencia constante de personal militar, así como el sobrevuelo de drones, en distintas comunidades como las Flores Primera, Segunda y Tercera Sección, así como en la Segunda Sección de La Unión, hasta la barra de Tupilco.