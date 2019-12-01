Aseguran 300 kilogramos de estupefaciente en Los Mochis, Sinaloa; hay dos detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 09:09:52

Los Mochis, Sinaloa, 7 de diciembre del 2025.- Autoridades federales lograron el aseguramiento de 320 kilogramos de metanfetamina en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, durante un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La droga fue localizada oculta dentro de un tractocamión Volvo con caja refrigerada, lo que evidenció el uso de métodos sofisticados para el trasiego de estupefacientes.

Durante la acción, dos personas fueron detenidas por delitos contra la salud.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó públicamente la importancia del decomiso y el impacto de la operación para la seguridad del país.

"En Los Mochis, Sinaloa, en una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y el Gabinete de Seguridad, se detuvieron a dos personas por delitos contra la salud, tras asegurar 320 kilos de metanfetamina ocultos, así como un tractocamión Volvo con caja refrigerada. Con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles”, publicó García Harfuch en su cuenta de X.