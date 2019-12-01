Aseguran 20 mil litros de combustible presuntamente ilícito en Villagrán, Guanajuato

Villagrán, Guanajuato, a 17 de octubre de 2025.– Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo conjunto en el municipio de Villagrán que derivó en el aseguramiento de un inmueble utilizado presuntamente para el almacenamiento y manejo ilegal de hidrocarburos, donde fueron localizados 20 mil litros de combustible y diversos objetos vinculados con actividades ilícitas.

La acción fue ejecutada por elementos de la Comisaría de Investigación de Campo, adscritos a la Subsecretaría de Inteligencia Operacional de la Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

El operativo se desarrolló en un predio tipo bodega ubicado entre las calles Fresno y Laureles, luego de que el Ministerio Público Federal solicitara y obtuviera la autorización judicial correspondiente dentro de una investigación en curso relacionada con el robo y comercialización de hidrocarburos.

En el lugar fueron localizadas dos cisternas plásticas con capacidad de 10 mil litros cada una, llenas de líquido con características de hidrocarburo, para un total de 20 mil litros asegurados. También se encontraron diversos objetos e instrumentos presuntamente utilizados para la extracción, almacenamiento y traslado del combustible.

Tanto el inmueble como el material incautado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las diligencias periciales y las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia del hidrocarburo y la posible participación de personas en los hechos.

Las autoridades informaron que el aseguramiento forma parte de la estrategia estatal CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen), que impulsa la colaboración interinstitucional entre fuerzas federales, estatales y municipales con el propósito de combatir las economías criminales vinculadas al robo de combustibles y proteger la seguridad energética y ciudadana en Guanajuato.