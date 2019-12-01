Asegura la PEC remolque robado con carga industrial valuada en más de medio millón de pesos en Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 11:32:58
Celaya, Guanajuato, a 06 de febrero de 2026.— Durante un operativo de vigilancia preventiva, elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC), adscritos a la Secretaría de Seguridad y Paz, lograron el aseguramiento de un remolque tipo caja seca con reporte de robo vigente, el cual transportaba material industrial con un valor superior a los 500 mil pesos.

El hallazgo se registró sobre la carretera lateral Celaya–Villagrán, donde los agentes detectaron una unidad mal estacionada que obstruía parcialmente la vialidad, generando un riesgo para automovilistas y peatones. Al realizar la revisión correspondiente, los oficiales identificaron un remolque marca HobbsTrailers, modelo 1987, que contenía costales con resina de polietileno.

De acuerdo con el reporte oficial, la carga tenía un peso aproximado de 20 toneladas y un valor comercial que supera el medio millón de pesos, lo que motivó una inspección más exhaustiva de la unidad. Al consultar la información en el Sistema Estatal C5i, se confirmó que el remolque contaba con reporte de robo vigente, mismo que había sido realizado a través del número de denuncia anónima 089.

Ante esta situación, la unidad fue asegurada de inmediato y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Celaya, donde se dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y el origen del ilícito.

La Secretaría de Seguridad y Paz reiteró su compromiso con la seguridad vial, la prevención del delito y la recuperación de bienes de alto valor, además de exhortar a la ciudadanía a colaborar mediante denuncias anónimas al 089, como parte fundamental en el combate a la delincuencia.

