Asalto armado sacude la Siglo XXI: roban camión cargado con aguacate en tramo Pátzcuaro - Uruapan, Michoacán 

Pátzcuaro, Mich., a 30 de diciembre de 2025.— La violencia volvió a hacerse presente en la Autopista Siglo XXI la tarde de este martes, cuando un camión de carga fue interceptado y robado con lujo de violencia por un grupo de hombres armados, a plena luz del día y en uno de los tramos más transitados de la región.

De acuerdo con el reporte preliminar recibido a las 15:57 horas en la línea de emergencias 9-1-1, el atraco ocurrió antes del distribuidor vial de Vista Bella, en jurisdicción de Pátzcuaro. El operador del vehículo relató que, mientras circulaba con normalidad, fue cerrado por un automóvil Nissan Sentra rojo, del cual descendieron varios sujetos armados.

Bajo amenazas, los agresores lo obligaron a descender de la unidad y lo despojaron del tractocamión cargado con aguacate, para después darse a la fuga con rumbo a Uruapan, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

El vehículo robado es un tractocamión Freightliner, color blanco con azul, cuyas placas y número de serie permanecen pendientes de confirmar.

Autoridades fueron alertadas y desplegaron un operativo en la zona; sin embargo, el paradero del camión y de los responsables continúa siendo desconocido. El hecho vuelve a encender las alarmas entre transportistas y productores, quienes denuncian que los asaltos en este corredor carretero estratégico se han vuelto cada vez más frecuentes, afectando directamente a uno de los principales motores económicos de Michoacán.