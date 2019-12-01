Asaltan y balean a joven, en Morelia Michoacán; le robaron su mochila

Asaltan y balean a joven, en Morelia Michoacán; le robaron su mochila
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 11:53:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto 2025.- Con una herida de bala en un brazo resultó un joven el cual fue víctima de un asalto, hechos registrados en la colonia Bocanegra en las inmediaciones de la Monumental de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta mañana de viernes que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida colonia habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quirn a auxiliaron a Antonio G., de 24 años, el cual presentaba una herida de bala en un brazo.

Sobre las acusas de lo anterior, el joven refirió que caminaba por la zona cuando fue interceptado por un sujeto el cual le arrebató una mochila y luego le disparó, hechos que ya son materia de investigación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen en Edomex a presunto integrante de célula criminal vinculado a homicidio y feminicidio
Detienen en el Estado de México a presunto homicida vinculado a célula delictiva
Asaltan y balean a joven, en Morelia Michoacán; le robaron su mochila
Era elemento de la Guardia Civil el fallecido en accidente en la Morelia-Pátzcuaro
Más información de la categoria
Detienen en Edomex a presunto integrante de célula criminal vinculado a homicidio y feminicidio
Interpol emite ficha roja contra chino relacionado con grupos delictivos; se escapó de arresto domiciliario en México
Era elemento de la Guardia Civil el fallecido en accidente en la Morelia-Pátzcuaro
Destituyen a funcionario municipal en Yucatán tras ser captado golpeando a su hermana menor
Comentarios