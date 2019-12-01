Asaltan y balean a joven, en Morelia Michoacán; le robaron su mochila

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 11:53:51

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto 2025.- Con una herida de bala en un brazo resultó un joven el cual fue víctima de un asalto, hechos registrados en la colonia Bocanegra en las inmediaciones de la Monumental de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta mañana de viernes que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida colonia habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quirn a auxiliaron a Antonio G., de 24 años, el cual presentaba una herida de bala en un brazo.

Sobre las acusas de lo anterior, el joven refirió que caminaba por la zona cuando fue interceptado por un sujeto el cual le arrebató una mochila y luego le disparó, hechos que ya son materia de investigación.