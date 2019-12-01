Asaltan sucursal de BanBajío en Morelia, Michoacán; se llevan 20 mp

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 16:20:46
Morelia, Michoacán, a 14 de agosto de 2025.- Un solitario delincuente asalto a una cajera en el banco BanBajío ubicado en la avenida Camelinas de esta ciudad de Morelia, el asaltante se llevó 20 mil pesos.

Al respecto se informó que fue esta tarde de jueves que se activó la señal silenciosa de asalto en el referido lugar ubicado en la colonia Bosques Camelinas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes se entrevistaron con los directivos de la sucursal los cuales informaron que un sujeto llegó con una de las cajeras y tras amagarla con una pistola, le exigió la entrega del dinero.

Una vez con los 20 mil pesos en su poder, el delincuente salió corriendo de la sucursal dándose a la fuga con rumbo desconocido, hechos que ya son investigados por las autoridades correspondientes.

