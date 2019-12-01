Arrestan a sujeto en posesión de estupefaciente en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 08:45:54

Zamora, Michoacán, 22 de febrero del 2026.- Un ciclista fue detenido por elementos de la Guardia Civll, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en poder de varios envoltorios plásticos que contenían en su interior droga sintética conocida como “crystal”.

Se trata de Luis L. S., de 43 años de edad, habitante de la colonia Ramírez, en esta municipalidad.

Informes dados a conocer señalan que los oficiales transitaban por la calle Virrey de Mendoza, de la colonia Jacinto López, cuando observaron a un ciclista que al notar la proximidad de las patrullas arrojó al suelo tres bolsas de plástico y continuó su recorrido.

Los policías se percataron de esta acción y tras recoger los envoltorios plásticos le dieron alcance mentira adelante y lo detuvieron.

El ciclista y la droga que dio un peso de cinco gramos fueron puestos a disolución del agente del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado.