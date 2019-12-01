Arrestan a presunto violador de una mujer de 24 años en Yurécuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 21:31:57
La Piedad, Michoacán, 11 de septiembre del 2025.- Luis Manuel “N”, quien es señalado de su posible relación en el delito de violación, cometido en agravio de una mujer de 24 años, fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, los días 19 y 27 de abril del presente año, el investigado se encontraba en el domicilio de su amigo, cuando en determinado momento atacó sexualmente a la víctima mientras se encontraba en su habitación.

La Fiscalía Regional de La Piedad fue informada del hecho, por lo que dio inicio a la investigación que permitió establecer la posible relación de Luis Manuel “N” en el delito, por lo que solicitó una orden de aprehensión en su contra, misma que fue emitida por un Juez de Control y cumplimentada por personal de la FGE.

El investigado será presentado ante el Juez de Control que lo reclama, para que sea resuelta su situación jurídica.

