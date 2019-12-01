Arrestan a funcionario ligado a Inés Gómez Mont por desvío millonario de recursos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 09:43:54

Ciudad de Mèxico, 14 de diciembre del 2025.- Fue detenido Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector general de Desarrollo Tecnológico del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), presuntamente implicado en un desvío millonario de recursos a empresas vinculadas a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura del exfuncionario se realizó el jueves 11 de diciembre de 2025; sin embargo, no se informó el lugar al que fue trasladado tras su arresto.

El reporte oficial detalla que Pérez Rodríguez mide aproximadamente 1.63 metros, es de tez morena clara, tiene barba y cabello entrecano. Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra del mismo color, además de presentar tatuajes visibles.

Jesús Gabriel Pérez es señalado por su presunta participación en el desvío de dos mil 950 millones de pesos a empresas relacionadas con Álvarez Puga, quien actualmente se encuentra detenido en Miami, Estados Unidos.