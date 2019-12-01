Arranque de celos desata balacera en Coyoacán; atacó a su cuñado y pareja para después atentar contra su vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 13:34:05

Ciudad de México, 2 de diciembre del 2025.- La madrugada de este 2 de diciembre, un ataque armado provocado por un arranque de celos dejó dos personas heridas y al agresor lesionado en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Autoridades fueron alertadas por múltiples disparos en la colonia Hermosillo de la alcaldía capitalina. Al llegar al lugar, los policías encontraron a un hombre con una lesión por arma de fuego, quien informó que su cuñado le había disparado y que también había atacado a su hermana dentro del domicilio.

Al ingresar al inmueble, los oficiales localizaron a la mujer herida y a su esposo —el presunto agresor— con una lesión en la mandíbula, producto de un intento de suicidio.

Los tres fueron trasladados al Hospital de Xoco; el atacante quedó bajo custodia policial.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría disparado contra su esposa debido a un ataque de celos, al verla en compañía de otro hombre, quien en realidad era su cuñado.