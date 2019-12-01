Armas, granadas y estupefacientes: así cayó operador de Sinaloa en el Valle de Mexicali

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 23:39:48

Mexicali, BC., a 20 de diciembre de 2025.- En un operativo de alto impacto, fuerzas federales y estatales capturaron a Javier Gabriel “N”, alias “La Piruja”, señalado como operador criminal de alto nivel y presunto integrante clave de “Los Rusos”, una célula armada vinculada al crimen organizado de Sinaloa y a la facción conocida como “La Mayiza”.

La detención se realizó la madrugada del 20 de diciembre, en una zona rural del Valle de Mexicali, tras un despliegue coordinado entre la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), la Guardia Nacional, la Sedena y corporaciones de investigación. El operativo se ejecutó sin enfrentamientos mayores, pese a que el presunto criminal se encontraba armado al momento de su captura.

Objetivo prioritario

De acuerdo con autoridades de seguridad, “La Piruja” figuraba desde 2024 como objetivo prioritario, por su presunta responsabilidad en operaciones de trasiego de drogas, control territorial y generación de violencia en el Valle de Mexicali y zonas limítrofes con Sonora, una franja estratégica para el crimen organizado.

Investigaciones preliminares lo ubican como enlace operativo de Los Rusos, grupo señalado por fungir como brazo armado y logístico de estructuras del Cártel de Sinaloa en el norte del país, particularmente en Baja California.

Arsenal y droga asegurados

Durante el operativo, las autoridades aseguraron un importante arsenal y narcóticos, entre ellos armas largas, granadas de fragmentación, chalecos balísticos, cargadores y municiones, además de metanfetamina y marihuanalistas para su distribución.

También fueron decomisados vehículos, uno de ellos presuntamente blindado.

Bajo custodia federal

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con las indagatorias para determinar su situación jurídica y su posible vinculación con otros delitos, incluidos homicidios y delincuencia organizada.

Autoridades no descartan que, tras su captura, se produzcan reacomodos criminales en la región, por lo que se mantiene un refuerzo de seguridad en puntos estratégicos de Mexicali y el Valle.