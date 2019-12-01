Arde bodega en el barrio “El Tepe” de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 10:45:16

Querétaro, Querétaro, 28 de agosto del 2025.- Esta mañana, servicios de emergencias se movilizaron a la colonia Felipe Angeles, en donde se reportó un fuerte incendio en una bodega, la cual quedó con importantes daños materiales en el municipio de Querétaro.

Fue en el barrio “El Tepe” cerca de las 07:00 horas, cuando se dio parte a los servicios de emergencias, sobre el fuerte incendio que se estaba registrando en el inmueble en el cual se almacenaban diversos muebles.

Al llegar, ingresaron a la bodega, y comenzaron a trabajar para sofocar el incendio, el cual dejó solo daños materiales, y se descartaron personas heridas.

La zona fue abanderada por autoridades, que acudieron a tomar conocimiento del incendio que dejó solo daños en el lugar y se evitó que el fuego se propagara.