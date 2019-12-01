Arde bodega en el barrio “El Tepe” de Querétaro

Arde bodega en el barrio “El Tepe” de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 10:45:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 28 de agosto del 2025.- Esta mañana, servicios de emergencias se movilizaron a la colonia Felipe Angeles, en donde se reportó un fuerte incendio en una bodega, la cual quedó con importantes daños materiales en el municipio de Querétaro.

Fue en el barrio “El Tepe” cerca de las 07:00 horas, cuando se dio parte a los servicios de emergencias, sobre el fuerte incendio que se estaba registrando en el inmueble en el cual se almacenaban diversos muebles.

Al llegar, ingresaron a la bodega, y comenzaron a trabajar para sofocar el incendio, el cual dejó solo daños materiales, y se descartaron personas heridas. 

La zona fue abanderada por autoridades, que acudieron a tomar conocimiento del incendio que dejó solo daños en el lugar y se evitó que el fuego se propagara.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se mantiene refuerzo operativo interinstitucional en Uruapan: Oseguera Cortés
Hallan culpable a Carmelo O., de violación en agravio de una niña, ocurrido en Arteaga, Michoacán 
Camioneta se sale del camino en la carretera a Huimilpan 
Mediante acuerdos la SSP Michoacán fortalece estrategia de seguridad con fuerzas federales
Más información de la categoria
EEUU ofrece millonaria recompensa por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán
Estudiante de Preparatoria 2 queda en silla de ruedas tras recibir un golpe con una banca en clases; investigan posible negligencia de autoridades escolares
Persecución policiaca en la autopista Siglo XXI culmina con camioneta robada recuperada; hubo detonaciones
Sheinbaum opina sobre altercado Noroña-'Alito': "demuestra lo que es el PRIAN", asevera
Comentarios