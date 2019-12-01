Arde bodega con químicos en el parque industrial La Cruz, en El Marqués, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 14:38:44

El Marqués, Querétaro, a 16 de agosto 2025.- Importante movilización de servicios de emergencias y elementos policiales, se registró al interior del parque industrial La Cruz y Paseo Centenario del Ejército Mexicano, en donde se reportó el incendio de una bodega.

Fue cerca del mediodía, cuando se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, al reportarse el incendio de una bodega que almacenaba espumas y químicos.

De inmediato arribaron socorristas de El Marqués y Querétaro, para sofocar el incendio y realizar la evacuación de al menos 70 personas, las cuales afortunadamente resultaron ilesas.

Los trabajos de sofocacion y enfriamiento duraron más de tres horas, así como el cierre total de la circulación por parte de las autoridades que acudieron a tomar conocimiento.

Hasta el momento, se desconoce que fue lo que originó el incendio, por lo que se realizarán las investigaciones pertinentes por parte de autoridades.