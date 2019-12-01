Arde auto en la carretera San Clemente-El Chamizal 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 10:20:20
Pedro Escobedo, Querétaro, a 6 de enero 2026.- En pérdida total quedó un vehículo, luego de que se saliera del camino y se incendiara, en la carretera San Clemente- El Chamizal, en el municipio de Pedro Escobedo.

Fue a la altura de la localidad de Ignacio Pérez, en donde el auto estaba envuelto en llamas, por lo que rápidamente, se solicitó al lugar, los servicios de emergencias y elementos policiales.

Una vez que llegaron a la zona, Bomberos comenzó a sofocar el incendio del auto, tratándose de un Nissan, tipo Tiida, el cual quedó en pérdida total tras el incendio.

La vialidad fue abanderada por policías de la demarcación, quienes tomaron conocimiento y con el apoyo de una grúa, se realizaron maniobras, para retirar el vehículo calcinado.

Noventa Grados
