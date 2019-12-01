Aprehenden en Zitácuaro, Michoacán a presunto responsable de violación en agravio de su nieta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 21:34:11

Zitácuaro, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- Miguel “N”, quien es sellado de su posible participación en la comisión del delito de violación equiparada agravada, cometido en perjuicio de su nieta, de 7 años, en Zitácuaro, fue aprehendido por persona de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados por el agente del Ministerio Público establecen que el pasado 11 de septiembre, la víctima se encontraba en la habitación de su abuelo, cuando éste la atacó sexualmente. De estos hechos se percató la madre de la niña, que la auxilió y presentó una denuncia.

La Fiscalía Regional de Zitácuaro, dio inicio con las investigaciones y solicitó una orden de aprehensión en contra del presunto responsable, misma que otorgó el Juez de Control.

Miguel “N” fue detenido por Policías de Investigación y trasladado al Centro Penitenciario local, donde un Juez de Control le resolverá su situación jurídica.