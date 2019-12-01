Aprehenden en Zamora, Michoacán a presunto responsable de homicidio de una mujer

Zamora, Michoacán, a 25 de octubre 2025.- Ramiro “N”, alias “El Caballo”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Eréndira Jazmín V., fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la carpeta de investigación, el 12 de octubre del presente año, la víctima se encontraba en compañía de sus padres y su hermano, afuera de su domicilio ubicado en la calle Orquídeas, de la colonia Primero de Mayo. En ese momento, Ramiro “N” arribó al lugar portando un arma de fuego y se dirigió hacia la víctima, exigiéndole que le entregara su teléfono celular, con el argumento de que lo revisaría.

Minutos después, arribó otra persona que también portaba un arma de fuego, y ambos accionaron sus armas en contra de Eréndira Jazmín V., quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

Luego de realizar actos de investigación que permitieron establecer la posible participación de Ramiro “N” en el delito, el agente del Ministerio Público solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por el Juez de Control y cumplimentada en el marco del Operativo Fuerza de Tarea para la Cumplimentación de Mandamientos Judiciales.

El detenido fue trasladado y presentado ante la autoridad jurisdiccional que lo reclama, a efecto de que sea resuelta su situación legal conforme a derecho.