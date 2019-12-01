Aprehenden en el estado de Tamaulipas, a sujeto, presunto responsable de violación en agravio de su sobrina cometido en Ocampo, Michoacán

Zitácuaro, Michoacán, a 20 de octubre 2025.- Gilberto “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de violación cometido en agravio de su sobrina, ocurrido en una localidad del municipio de Ocampo, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con autoridades del estado de Tamaulipas.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la carpeta de investigación, el 16 de abril de 2021, el investigado y la víctima, de 13 años, se encontraban en un domicilio del referido municipio, donde el ahora detenido presuntamente abusó sexualmente de la adolescente.

Tras la denuncia presentada ante la Fiscalía Regional de Zitácuaro, se iniciaron los actos de investigación correspondientes que permitieron reunir datos de prueba suficientes para solicitar una orden de aprehensión en contra de Gilberto “N”.

Una vez que se tuvo conocimiento de que el investigado se encontraba en Tamaulipas evadiendo la acción de la justicia, la FGE solicitó el apoyo de las autoridades de esa entidad, quienes colaboraron para dar cumplimiento al mandato judicial. El detenido fue trasladado a Michoacán, donde será presentado ante el Juez de Control, que definirá su situación jurídica.