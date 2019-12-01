Aprehenden en el estado de Tamaulipas a presunto responsable de violación cometida en agravio de su prima en Nocupétaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 15:50:01
Huetamo, Michoacán, a 1 de septiembre de 2025.- En el Estado de Tamaulipas, se logró la detención de Pedro “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de violación, cometido en agravio de su prima de 53 años, en el municipio de Nocupétaro.

Sobre el particular se informó que con base en lo autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 11 de diciembre de 2020 Pedro “N”, introdujo a la víctima a su domicilio ubicado en la localidad de Hacienda de Guadalupe en el citado municipio, en donde la amenazó,  para posteriormente agredirla sexualmente.

Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Regional de Huetamo, donde se emprendieron los actos de investigación que permitieron establecer la posible relación del investigado en el delito, por lo que fue solicitada una orden de aprehensión en contra de Pedro "N", la cual otorgó un Juez de Control. 

Debido a que las investigaciones establecieron que Pedro “N” se encontraba en el estado de Tamaulipas evadiendo la acción de la justicia, se solicitó la colaboración con autoridades de dicha entidad para dar cumplimiento al mandato judicial, por lo que fue detenido y posteriormente trasladado a esta ciudad, donde habrá de resolverse su situación jurídica.

