Aprehenden en Baja California a segunda implicada en secuestro agravado de un agricultor, ocurrido en Tacámbaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 13:13:37
Uruapan, Michoacán, 31 de agosto del 2025.- Ma. Guadalupe “N”, quien es señalada de su posible relación en la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de un agricultor en Tacámbaro, Michoacán, fue aprehendida en el estado de Baja California.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), el pasado 10 de agosto la víctima, agricultor dedicado al cultivo de aguacate, salió de su domicilio ubicado en la localidad de La Magdalena y no regresó. Ese mismo día se comunicó con su esposa, a quien le solicitó reunir la cantidad de 8 millones de pesos; posteriormente, los secuestradores realizaron diversas llamadas a la familia para exigir dinero a cambio de su libertad.

El 11 de agosto la familia entregó 2 millones de pesos y un vehículo como parte del rescate; sin embargo, horas más tarde la víctima fue localizada sin vida.

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada.

En el curso de las investigaciones, y en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), se estableció que Ma. Guadalupe “N” se encontraba en el estado de Baja California Norte, donde pretendía evadir la acción de la justicia. Derivado de la colaboración institucional, la Fiscalía General de ese estado cumplimentó el mandato judicial, logrando su detención.

La detenida fue trasladada a Michoacán y puesta a disposición del Juez de Control, quien habrá de resolver su situación jurídica.

