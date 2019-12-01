Con ficha presuntamente falsa intentan imputar a médico de Apatzingán, Michoacán, recompensa de EEUU por 5 millones de dólares; no existen registros públicos con su nombre

Apatzingán, Mich, 16 de julio de 2026.– La detención del médico cirujano y partero Fernando de Jesús Ortiz Ávalos, ocurrida el pasado 14 de julio en Santiago Acahuato, ha derivado en una nueva controversia, luego de que diversos medios nacionales difundieran una supuesta ficha del Narcotics Rewards Program de Estados Unidos en la que se asegura que el profesionista era buscado por tráfico internacional de drogas y que existía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información para su captura.

Sin embargo, una revisión de la información pública disponible arroja que, hasta el momento, no existe un registro oficial localizable que respalde esa afirmación, ni un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, ni una ficha pública del Programa de Recompensas contra Narcóticos con el nombre de Fernando de Jesús Ortiz Ávalos.

La controversia surge porque varios medios publicaron prácticamente la misma versión, señalando que el detenido era un objetivo prioritario de las autoridades estadounidenses e incluso reprodujeron una imagen atribuida al programa de recompensas del gobierno de ese país.

No obstante, al contrastar esa imagen con fichas auténticas emitidas por el Departamento de Estado —como las difundidas en 2025 contra integrantes de Cárteles Unidos— aparecen diferencias que ponen en duda su autenticidad.

Entre ellas destaca que la supuesta ficha del médico muestra el correo DoctorTips@hsldhs.gov, mientras que los carteles oficiales utilizan el dominio institucional hsi.dhs.gov para recibir información de la agencia Homeland Security Investigations (HSI). Además, la imagen contiene un aparente error ortográfico al escribir "CONPIRACY" en lugar de "CONSPIRACY", y omite parte del texto estándar que aparece en las fichas oficiales, donde normalmente se ofrece recompensa por información que conduzca al arresto y/o condena del objetivo.

Hasta ahora tampoco ha sido localizado un comunicado del Departamento de Estado, de la DEA, de Homeland Security Investigations o del Departamento de Justicia que anuncie públicamente una recompensa de cinco millones de dólares contra Fernando de Jesús Ortiz Ávalos, como sí ocurre en otros casos de alto perfil dentro del Narcotics Rewards Program.

Pese a ello, las notas periodísticas publicadas este jueves presentan como un hecho que el médico era buscado por Estados Unidos y que la recompensa existía, aunque ninguna de ellas identifica el documento oficial que sustenta esa información.

La ausencia de ese respaldo documental no implica, por sí misma, que Estados Unidos no mantuviera una investigación sobre Ortiz Ávalos o que no existiera algún intercambio de información entre agencias de ambos países. Sin embargo, sí impide verificar de manera independiente la autenticidad de la ficha que comenzó a circular y deja abiertas varias interrogantes.

Entre ellas destacan: ¿de dónde provino la imagen?, ¿qué autoridad la elaboró?, ¿fue distribuida oficialmente o corresponde a un documento interno?, ¿existió realmente una recompensa pública del Programa de Recompensas contra Narcóticos o la información fue difundida sin el soporte documental correspondiente?

La polémica se suma a las inconsistencias que han rodeado el caso desde la captura del profesionista, cuya detención fue denunciada inicialmente por habitantes de Santiago Acahuato como una presunta desaparición, para posteriormente ser presentado por autoridades federales como presunto integrante de una organización criminal, señalamiento que será materia del proceso penal correspondiente. Mientras tanto, la supuesta ficha estadounidense continúa sin un respaldo oficial públicamente verificable.