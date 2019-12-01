Hallan a pareja inhumada clandestinamente en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 07:16:43

Morelia, Michoacán, a 17 de julio 2026.- Los cuerpos de una mujer y un hombre que estaban en avanzado estado de descomposición, con los torsos cubiertos con cinta, e inhumados clandestinamente, fueron hallados en un predio ubicado en las inmediaciones del Puerto de Buena Vista, perteneciente a este municipio de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia de los cadáveres en el lugar denominado Las Cruces de Barrera.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quiene dieron fe del levantamiento de los cuerpos de un hombre y una mujer los cuales estaban inhumados clandestinamente, en avanzado estado de descomposición y tenían el rostro cubierto con cinta, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.